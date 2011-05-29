В Ильичевске нефтепродуктами загрязнен километр центрального пляжа
10:28, 29 мая 2011Общество
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Уже собрано 9 тонн смеси
Вчера в Ильичевске Одесской области на центральном пляже на участке длиной 1 км было выявлено загрязнение побережья Черного моря пятнами нефтепродуктов, которые выбрасываются на берег волнами.
В течение дня на побережье личным составом МЧС, МВД, Пограничной службы и работниками коммунального хозяйства было собрано 9 тонн смеси нефтепродуктов с песком и водорослями, сообщает пресс-служба МЧС.
Работы будут продолжены сегодня.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Одесской области.
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