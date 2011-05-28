Мэр Черкасс бесплатно сфотографирует всех желающих на стену

Городской голова Черкасс Сергей ОДАРИЧ завтра бесплатно будет фотографировать всех, кто желает разместить свое фото на стену «Мы – черкащане».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, С.ОДАРИЧ с 12.00 в парке 50-летия Октября будет фотографировать жителей города, которые желают приобщиться к проекту Facewall «Мы – черкащане».

В то же время в Долине роз начался монтаж конструкции стены, на которой ко Дню города разместят 4 тысяч фотографий жителей Черкасс. Стену возводят из металла и водостойкой ламинированной фанеры. Конструкции изготовляли на местных заводах. Высота стены составит 2,5 метра и длина - 30 метров, стена будет состоять из 28 щитов.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах стартовал уникальный проект «Facewall «Мы – черкащане». В настоящее время собрали уже около 2 тыс. фотографий жителей города. Фотографии будут собирать до 29 мая. После этого они будут размещены на фотостене, которая будет установлена в Долине роз. Открытие стены состоится 4 июня в День города.