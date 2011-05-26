На завтра синоптики дождя не обещают

27 мая по Украине осадков не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра на всей территории переменная облачность. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет 6-11°, в южной части и на Закарпатье - 9-14°; днем - 21-26°, на западе - до 28°; в Карпатах ночью - 3-8° тепла, днем - 12-17°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 6-11°, днем - 21-26°.

В Киеве без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - около 10°, днем - 23-25°.

26 мая температура воды в Черном и Азовском морях - 17-21°, в районе Геническа - 23°; в Днепре возле Киева - 20°.