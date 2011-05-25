Гендиректор Национального радио прекратил вещание украинской редакции

Сегодня генеральный директор Национальной радиокомпании Украины Тарас АВРАХОВ распорядился прекратить вещание украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

Об этом УНИАН сообщил главный редактор украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины Николай МАРИНЕНКО.

По его словам, вещание прекращено «без каких-либо предварительных объяснений или замечаний», «единолично».

«При этом соответствующих документов по НРКУ, равно как и распоряжений высших органов власти, не было представлено. По нашей информации, о решении Т.АВРАХОВА прекратить вещание не было известно даже председателю Госкомтелерадио Юрию ПЛАКСЮКУ, которому подчинено Национальное радио», - утверждает Н.МАРИНЕНКО.

«В этот же день всему коллективу украинской редакции Иновещания (а это штат из 40 человек, разных по возрасту, образованию, профессии, уровню и опыту работы) предложено перейти на должности звукооператоров», - отметил Н.МАРИНЕНКО.

Работники «Всемирной службы «Радиовещания Украины» в беседе с корреспондентом УНИАН не смогли объяснить, почему вещание их редакции прекращено именно сегодня. В то же время они подтвердили, что это стало следующим шагом после того, как около месяца назад Т.АВРАХОВ сообщил коллективу о намерении ликвидировать международное радиовещание на украинском языке.

С самим Т.АВРАХОВЫМ связаться для получения комментария не удалось.