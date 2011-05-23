У кинозвезд в Харькове возьмут отпечатки

22 мая в Харькове стартовал III Международный фестиваль короткометражного кино «Харьковская сирень».

Как передает корреспондент УНИАН, показы конкурсных работ в воскресенье утром начались в трех кинотеатрах Харькова («Россия», «Познань», им. Довженко) - и продлятся до 24 мая включительно.

По данным оргкомитета, на протяжении трех дней будут продемонстрированы 53 фильмы отечественных и иностранных авторов.

В работе фестиваля примут участие звезды украинского, российского, французского кино. В частности, на фестиваль приглашены Милен ДЕМОНЖО - почетный Президент кинофестиваля, Жан-Поль БЕЛЬМОНДО, Пьер РИШАР (Франция), Алексей ПЕТРЕНКО (Россия), Богдан БЕНЮК, Остап СТУПКА (Украина).

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы известных актеров и режиссеров. П.РИШАР, в частности, представит харьковчанам свой спектакль «Пьеру Ришару. До востребования». Творческие встречи проведут Ж-П.БЕЛЬМОНДО, Б.БЕНЮК и А.ПЕТРЕНКО, режиссеры из России Алла СУРИКОВА и Владимир ФОКИН (председатель жюри). В Харьковском дельфинарии «Немо» состоится презентация книги М.ДЕМОНЖО «Рассказы о животных», которую напечатало запорожское издательство «Дикое поле».

В понедельник состоится открытие Аллеи почетных гостей кинофестиваля, где по традиции выдающиеся мастера кино оставляют отпечатки свои рук.

«23 мая мы открываем Аллею почетных гостей кинофестиваля. В прошлом году у нас были трое гостей, которые оставили свои отпечатки - это Пьер РИШАР, Наталия ФАТЕЕВА и Катя ЧЕНКО. Мы откроем стелы с их отпечатками, а также несколько обновим те стелы, которые были установлены ранее. Это было пожелание гостей кинофестиваля и председателя оргкомитета Михаила Марковича ДОБКИНА, чтобы в законченном виде стелы содержали еще и таблички с именами. Кроме этого гости III фестиваля «Харьковская сирень» оставят свои отпечатки, чтобы в следующем году они также украсили Аллею почетных гостей», - сообщила журналистам начальник управления по делам прессы и информации Харьковской облгосадминистрации - сопредседатель фестиваля «Харьковская сирень» Виктория МАРЕНИЧ.

По ее словам, во втором отделении творческого вечера П.РИШАРА состоится концерт «Музыка Парижа». «Едет огромное количество французских музыкантов, которые будут исполнять французскую музыку разных жанров. Это также будет очень интересно, с легким шармом парижских улиц», - отметила В.МАРЕНИЧ.

Церемония официального открытия фестиваля состоялась вечером в Харьковском государственном цирке.