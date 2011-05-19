Суд выпустил экс-главу МВФ под залог в 1 миллион долларов

Суд нью-йоркского района Манхэттен согласился выпустить под залог в 1 миллион долларов и поместить под домашний арест бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана, обвиняемого в преступлениях сексуального характера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Финансиста и политика Стросс-Кана задержали 14 мая в Нью-Йорке на основании заявления горничной гостиницы Sofitel, обратившейся в полицию с жалобой на сексуальные домогательства со стороны высокопоставленного постояльца.

В понедельник уголовный суд Манхэттена оставил Стросс-Кана под стражей, отклонив просьбу адвокатов выпустить их клиента под залог в 1 миллион долларов.

Повторные судебные слушания были назначены на 20 мая, но затем перенесены на день раньше.