Из квартиры похитили золотых изделий на 80 тыс. евро

В Черновцах милиция задержала воров, которые вынесли из квартиры золотых изделий почти на 80 тыс. евро.

Об этом сообщил УНИАН начальник управления уголовного розыска УМВД Украины в Черновицкой области Руслан ДОМНИЦАК.

По его словам, двое буковинцев взломали сердцевину замка, проникли в квартиру и похитили золотые изделия.

Он отметил, что 27-летний организатор группировки уже несколько раз находился в местах лишения свободы за кражи. Задержанные квартирные воры «работали» исключительно утром, когда хозяева были на работе.

Теперь задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.