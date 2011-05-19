Из квартиры похитили золотых изделий на 80 тыс. евро
22:46, 19 мая 2011Общество
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Сообщает черновицкий уголовный розыск
В Черновцах милиция задержала воров, которые вынесли из квартиры золотых изделий почти на 80 тыс. евро.
Об этом сообщил УНИАН начальник управления уголовного розыска УМВД Украины в Черновицкой области Руслан ДОМНИЦАК.
По его словам, двое буковинцев взломали сердцевину замка, проникли в квартиру и похитили золотые изделия.
Он отметил, что 27-летний организатор группировки уже несколько раз находился в местах лишения свободы за кражи. Задержанные квартирные воры «работали» исключительно утром, когда хозяева были на работе.
Теперь задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
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