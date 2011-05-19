В Полтаве из пылающей многоэтажки эвакуировали полсотни жителей

В Полтаве сегодня около 14.00 на балконе седьмого этажа девятиэтажного жилого дома по улице Железной возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, огонь быстро поднялся по загроможденным балконам из седьмого на девятый этаж здания. Люди не сразу заметили возгорание, поэтому жители верхних этажей оказались в дымовой ловушке.

Спасатели, которые за считанные минуты прибыли на место вызова, эвакуировали из задымленного здания 52 жителя дома. Из них – две женщины с грудными детьми.

В 15.04 пожар был ликвидирован. Для укрощения огня были привлечены девять единиц пожарной и специальной техники и 35 человек личного состава.