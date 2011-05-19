Мэр Донецка заправился у Бубки бензином А-95 по 12,80

Ряд государственных учреждений и предприятий на прошлой неделе заключили соглашения на приобретение горючего по ценам, которые превышают рыночные. Об этом со ссылкой на «Вестник государственных закупок» сообщает сайт "Наші гроші".

Донецкий горисполком заключил соглашение с ООО «Монблан», которое принадлежит председателю НОК Сергею Бубке, на приобретение бензина марки А-95 на 505 жал грн. по 12,80 грн/л.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры приобрел в ООО «Кло-карта» пальне на 525 тыс грн. по средней цене 12,22 грн/л.

ВАТТ «Керченское АТП №14313» приобрело у ООО «Атан-Крым» топливо на 858 тыс грн. по 11,80 грн/л.

Также у ООО «Атан-Крым» крупную партию дизельного горючего на сумму 41,67 закупило ДАТ «Черноморнефтегаз». Стоимость 1 тонны дизтоплива составила 13,46 тыс грн.

КП «Путевое ремонтно-строительное управление» г. Донецка заплатит 11,82 млн. ООО «Параллель – М ЛТД», которое принадлежит группе Рината Ахметова. Бензин А-80 приобретен по 10,58 грн/л, А-92 – по 10,80 грн/л, А-95 – по 11,10 грн/л, дизтопливо – по 10,85 грн/л.

Средняя стоимость на дизтопливо и бензины разных марок по Украине составляет от 9,47 до 10,30 грн/л. 29 апреля экспертная группа под председательством министра Юрия Бойко рекомендовала трейдерам придерживать цены на бензин А-95 на уровне 10 грн/л и дизтопливо – 9,6 грн/л.