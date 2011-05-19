Рецидивист ограбил женщину в церкви, приставив нож к горлу

В Хмельницком задержан рецидивист, совершивший ограбление в храме Дмитрия Ростовского.

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник отдела связей с общественностью УМВД в области Юлия ГРЫНЬ, преступник ограбил жену священника - он приставил нож к горлу 55-летней женщины, и выхватил мобильный телефон и ключи от квартиры.

“После службы в храме остались только священник и матушка. Каждый занимался своими делами, готовясь отправиться домой. Именно в это время в церковь вошел мужчина, и начал разговор с матушкой. Затем ог приставил ей нож к горлу, забрал мобилку и ключи от квартиры и убежал”, - рассказала Ю.ГРЫНЬ.

По словам сотрудницы ОСО, настоятель храма пытался догнать злоумышленника, но последний оказался проворнее.

Священник обратился в милицию, которые оперативно задержали грабителя. Он, как оказалось, уже имел несколько судимостей.

Пока что ему грозит до 7 лет лишения свободы.