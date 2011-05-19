Милиция задержала 29 участников нападения на сахарозавод

29 участников рейдерского нападения на Кирнасовский сахарный завод в Тульчинском районе Винницкой области доставлены территориальное подразделение милиции для установления их личностей и выяснения правомерности их действий.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Винницкой области.

По данным правоохранителей, 19 около близко 5 часов утра на территории бывшего Кирнасовского сахарного завода возник конфликт между бывшими работниками предприятия из числа местных жителей и прибывшими рабочими.

Около 100 местных жителей вынудили 29 прибывших людей покинуть территорию предприятия. Основными требованиями граждан остаются недопущение демонтажа и продажи имущества данного завода.

В конфликтной ситуации возле проходной завода внезапно умер местный житель, 1938 года рождения. Предварительная причина смерти - сердечный приступ, утверждают в УМВД.

После поступления сообщения о ситуации на предприятии на место прибыли работники милиции местного райотдела, которые локализовали конфликт.

В территориальное подразделение милиции были доставлены все 29 прибывших на предприятие людей для установления их личностей и выяснения правомерности их действий.

По предварительной информации, доставленные лица, жители Черкасской области, наняты новым владельцем для выполнения работ на предприятии.

Кроме того, в Тульчинский РО УМВД обратились 2 местные жительницы и 6 участников другой стороны конфликта с заявлениями о нанесении им телесных повреждений.

Эти заявления зарегистрированы и проверяются для принятия законного решения.

В то же время ранее пресс-служба Национального форума профсоюзов Украины сообщила, что сегодня ночью на Кирнасовский сахарный завод была совершена рейдерская атака, в которой принимали участие около 50 человек.

В частности, по данным профсоюза, «на территорию завода в 3 часа утра ворвались около 50 человек, вооруженных бейсбольными битами, лопатами и нунчаками, 15 из них – с собаками. Они начали избивать людей, которые охраняли завод. Среди пострадавших две женщины. А бывшего электрика завода Виктора Ратушного - спасти не удалось».

Заместитель председателя Винницкой областной организации профсоюза «Трудящиеся» Андрей БОНДАРЕНКО, считает, что «в этой ситуации ответственность должны разделить бандиты, которые напали на завод, и милиция и прокуратура, которые продемонстрировали полную неготовность вмешаться в ситуацию». По его словам, после атаки на завод 26 марта они подали заявление о преступлении в прокуратуру Тульчинского района Винницкой области, но надлежащие меры не приняты, что и привело к трагическим последствиям.

«НФПУ обратился в МВД и Генеральную прокуратуру Украины с требованием срочно разобраться в ситуации, наказать виновных и сделать невозможным повторение подобных случаев», - заявил заместитель председателя НФПУ Григорий КАБАНЧЕНКО.

Справка УНИАН. С декабря 2010 года владельцем Кирнасовского сахарного завода является киевское ООО, с 2006 года здесь не осуществляется хозяйственная деятельность. В марте текущего года новый владелец продал двум ООО, киевскому и черкасскому, комплекс зданий и сооружений бывшего сахарного завода и оборудованиеимущественного комплекса.