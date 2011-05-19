Завтра в Киеве - жара

20 мая, по прогнозам синоптиков, небольшой кратковременный дождь ожидается в южной части Украины и в Карпатах.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Днем в Крыму возможны отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей 15-18°, днем 23-28°, в Крыму 19-24°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-16°.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура по области ночью 9-14°, днем 23-28°. По г. Киеву температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

19 мая температура воды в Черном и Азовском морях 15-19°, вблизи Геническа 21°; в Днепре возле Киева 16°.