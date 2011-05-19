В субботу в Украине собрали 230 КамАЗов мусора

Всего за один день, 14 мая, участники субботника в разных городах и районах Украины собрали более 2,5 тыс. кубометров мусора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПриватБанка, который выступил инициатором проведения мероприятия.

Чтобы вывезти из парков, прибрежных зон и скверов мешки с мусором, понадобилось полностью загрузить 230 КамАЗов. Уборка такого невероятного количества мусора стала возможной исключительно благодаря совместным усилиям участников субботника, отмечается в сообщении.

Партнерами субботника стали более 60 крупнейших организаций Украины, среди которых "УкрНафта", Никопольский завод ферросплавов и авиакомпания "Аеросвіт", а также представители власти на местах. «Каждый их них сделал свой вклад в общее дело. Кто-то обеспечил участников субботника необходимым инвентарем, кто-то помог решить вопрос с вывозом мусора, другие вышли 14 мая собственноручно убирать свой город», - подчеркнули в пресс-службе.

Информационными партнерами всеукраинского субботника стали крупные украинские средства массовой информации, среди которых информационное агентство "УНИАН", группа каналов "1+1" и "Украинский Медиа Холдинг". Также инициативу поддержали ряд региональным СМИ, которым небезразлично состояние их населенных пунктов.

Как отмечается также в сообщении, ПриватБанк на один день превратил все свои 3 тыс. 287 отделений на территории Украины в "зеленые штабы", в которых и происходила координация участников субботника.

Основными объектами для уборки стали парковые зоны отдыха, территории, прилегающие к водоемам, пляжи и детские площадки в областных центрах Украины. Инициаторы субботника не оставили равнодушными жителей ни одного из населенных пунктов, в которых расположены отделения ПриватБанка.

Кроме того, по данным пресс-службы, аналогичные субботники прошли в России, Италии, Латвии и Грузии. Так, например, в Тбилиси за один день участниками субботника было высажено 250 саженцев черных сосен. Совместно со столичной мэрией сотрудники ПриватБанк (Грузия) занялись озеленением территории, прилегающей к Тбилисскому морю. Участники субботника уверены, что через несколько десятков лет высаженные саженцы станут деревьями-великанами и превратят это место в настоящую парковую зону прямо на берегу моря. В других городах Грузии сотрудники банка посвятили день уборке улиц. В это же время в России более 2,5 тыс. сотрудников ПриватБанка занимались уборкой скверов и парков. Кроме того, сотрудники банка отремонтировали ряд детских площадок в Москве.

ПриватБанк планирует проводить аналогичные субботники не менее одного раза в год.

"Субботник 14 мая не был разовой акцией, мы уже не первый год проводим подобные мероприятия, в этом году решили пригласить присоединиться к нам всех желающий, - отметили в в пресс-службе ПриватБанка. - Мы увидели, что у нас десятки тысяч единомышленников, которым небезразличны их города, улицы, парки и скверы. Мы надеемся, что с каждым годом участников субботника будет становиться всё больше и больше".