В институте Шалимова могут арестовать еще одного хирурга

По делу врачей из Института им. Шалимова, подозреваемых в незаконной трансплантации органов, могут привлечь еще одного ведущего хирурга клиники.

Об этом в интервью «Газете по-киевски» сообщил начальник Главного следственного управления МВД Василий ФАРИННИК.

«Встал вопрос о привлечении еще одного ведущего хирурга клиники Шалимова», - заявил В.ФАРИННИК.

По его словам, этот хирург сделал две операции - в одном случае вырезал почку, в другом - вшил.

«Говорит, что не знал о нарушениях закона, но деньги получил. Это уже состав преступления. По нашему законодательству только родные могут бесплатно отдавать органы для пересадки либо же забирать от умершего донора с согласия родственников. Пока что четвертый врач – свидетель. Если он будет сотрудничать со следствием, по закону он может быть освобожден от уголовной ответственности», - рассказал В.ФАРИННИК.

Также он заявил, что следствию неважно, признают медики свою вину, или нет.

«А нам не нужно их признаний. У нас документально подтверждены факты операций. Им деваться некуда, потому что доноры дают показания против них. Есть 25 потерпевших, которые полностью подтверждают, что продали почки, и указывают конкретно, с кем встречались, кто оперировал», - заявил В.ФАРИННИК.

«Они думали, раз в Азербайджане разрешены пересадки неродным людям, значит, это не преступление, но людей-то вербовали на территории Украины», - отметил начальник Главного следственного управления МВД.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2010 года были задержаны трое киевских врачей, подозреваемых в незаконной трансплантации почек. Их обвинили в том, что они летали в Баку и делали там операции по пересадке почек не от родственников (что запрещено в Украине).