Украина - в аутсайдерах мирового рейтинга конкурентоспособности

В мировом рейтинге конкурентоспособности World Competitiveness Yearbook 2011, опубликованном вчера швейцарской бизнес-школой IMD, Украина заняла 57-е место.

Хуже Украины в рейтинге оказались только два государства – Хорватия и Венесуэла (58 и 59 места, соответственно).

Первое место в нынешнем рейтинге разделили США и Гонконг, а лидер прошлого года, Сингапур, оказался третьим. На четвертом месте оказалась Швеция, а замкнула пятерку лидеров – Швейцария.

Канада сейчас разместилась на 7-ом месте, Германия – на 10-ом, Израиль – на 17-ом, Китай - на 19-м, Япония – на 26-ом, Индия - на 32-м, Бразилия - на 44-м месте, Россия – на 49-ом .

Наивысшее место среди бывших советских республик заняла Эстония - 33-е. В рейтинг также вошли Казахстан (36-е место) и Литва (45-е место).

Подсчет баллов бизнес-школа IMD проводит по четырем главным критериям - состояние экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и состояние инфраструктуры, которые, в свою очередь, подразделяются более чем на 300 более конкретных показателей. Например, по такому показателю как уровень коррупции в этом году Украина находится на последнем месте, следом за ней – Россия.

Бизнес-школа IMD расположена в швейцарской Лозанне, создана в январе 1990 года на базе двух ранее независимых бизнес-школ - IMI, учрежденной в 1946 году в Женеве компанией Alcan, и IMEDE, созданной в 1957 году в Лозанне компанией Nestle. Ежегодно в IMD в рамках более 20 открытых программ для руководителей (включая курсы MBA и EMBA) проходят обучение около 8000 менеджеров со всего мира. 60 профессоров швейцарской бизнес-школы совмещают преподавание с исследованиями и консультированием ведущих компаний. В IMD осуществляется более 70 научно-исследовательских проектов, на что расходуется треть бюджета школы.

IMD опубликовала ежегодный мировой рейтинг конкурентоспособности в 23-й раз.