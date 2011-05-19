Российский оператор электронных торгов начал работу в Украине

Российский оператор электронных торгов B2B-Center начал работу в Украине, открыв в украинской доменной зоне торговую площадку, интегрированную в свою систему.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в пресс-службе, теперь для получения доступа к работе с отечественными и зарубежными поставщиками и покупателями украинской компании достаточно подключиться к системе B2B-Center. Система позволяет в режиме on-line доступа проводить весь спектр возможных процедур в области электронной торговли, а также обеспечивает участникам ряд дополнительных сервисов. Главой B2B-Center (Украина) назначен Игорь ФРАНЦКЕВИЧ.

«Выход B2B-Center на украинский рынок – наш очередной шаг на пути создания единого электронного торгового пространства для компаний и предприятий разных стран. И наша задача – не только облегчить доступ украинским компаниям на российский рынок, но и способствовать формированию внутреннего рынка электронных торгов», - сообщил председатель совета директоров B2B-Center Александр БОЙКО.