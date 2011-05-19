Ликвидируют последствия порыва нефтепровода близ Ахтырки
00:54, 19 мая 2011Общество
1462 0
Загрязнение выявили экологи
В Сумской области в ходе рейдовой проверки специалистами Государственной экологической инспекции Ахтырского района выявлен порыв нефтепровода вблизи с. Грунь
Как сообщили УНИАН в пресс-службе инспекции, нефтепродуктами загрязнен земельный участок площадью около 4,7 тыс. кв. м, лабораторией отобраны пробы почв. За нанесенный окружающей среде вред (порча сельскохозяйственных земель) начислены убытки.
По данным пресс-службы, экологи проверяли соблюдение требований природоохранного законодательства по информации из Ахтырской райгосадминистрации об аварийной ситуации на нефтепроводе «Рыбальцы-Качановка».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter