Ликвидируют последствия порыва нефтепровода близ Ахтырки

В Сумской области в ходе рейдовой проверки специалистами Государственной экологической инспекции Ахтырского района выявлен порыв нефтепровода вблизи с. Грунь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе инспекции, нефтепродуктами загрязнен земельный участок площадью около 4,7 тыс. кв. м, лабораторией отобраны пробы почв. За нанесенный окружающей среде вред (порча сельскохозяйственных земель) начислены убытки.

По данным пресс-службы, экологи проверяли соблюдение требований природоохранного законодательства по информации из Ахтырской райгосадминистрации об аварийной ситуации на нефтепроводе «Рыбальцы-Качановка».