Привлечены к ответственности родители отравившихся алкоголем подростков

В городе Мариуполе Донецкой области родители шести подростков, госпитализированных в больницу с алкогольным отравлением в период недавних майских праздников, привлечены к административной ответственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.

По данным МВД, за период майских праздников (с 1 по 9 мая) в милицию поступило шесть сообщений из мариупольских городских больниц о госпитализации детей (в том числе и одной девочки), которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, а некоторые даже оказались в алкогольной коме.

В горуправлении милиции отметили, что все госпитализированные дети - из благополучных семей.

По данным шести фактам уголовной милицией по делам детей проведены проверки, и родители привлечены к административной ответственности по ст. 184 КУоАП – «Невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей».

Кроме того, правоохранители также сообщили, что склонных к употреблению спиртных напитков несовершеннолетних поставят на профилактические учеты как в милицию, так и в наркологический диспансер.