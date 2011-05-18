Турция намерена построить в Крыму школы и жилье для татар

Турция намерена построить в Крыму две школы, культурный центр и жилые дома для крымских татар, сообщил на митинге к Дню памяти жертв депортации председатель Меджлиса Мустафа Джемилев.

"Мы обратились к руководству родственной нам страны с просьбой оказать нам помощь. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган дал поручение уже в этом году сдать в эксплуатацию две школы, приступить к строительству культурного центра в Симферополе и жилья", - сообщил он.

По словам М.Джемилева, реализацией программ занимается Турецкое агентство международного сотрудничества (TIKA). Турция уже в этом году была готова выделить более 100 миллионов гривен на социальные проекты в Крыму, однако программы TIKA не прошли согласование в Министерстве экономики.

"Мы очень надеемся, что вскоре бюрократические препоны будут пройдены, и начнется строительство", - заявил М.Джемилев.