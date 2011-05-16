Литвин: юбилей перезахоронения Шевченко поможет взаимопониманию

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что мероприятия, посвященные 150-летию перенесения праха Тараса Шевченко из Санкт-Петербурга в Канев, будут способствовать достижению взаимопонимания и осознанию общей ответственности за судьбы украинского и российского народов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, выступая в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище на митинге-реквиеме по случаю 150-летия со дня перезахоронения Т.Шевченко, В.ЛИТВИН отметил, что «Тарас Григорьевич Шевченко сделал столько, что нам еще осмысливать и осмысливать, а главное - действовать».

По убеждению руководителя парламента, «в это нестабильное и беспокойное время, как никогда, нужны человечность и гуманизм, - то, что определяет человеческое сообщество и что исповедовал великий поэт, каждая фраза которого стала афоризмом».

К могиле Кобзаря, считает В.ЛИТВИН, нужно «приходить и думать, сопоставлять свои действия с тем, что говорил Тарас, как он видел жизнь, пытался объединить людей».

По словам председателя Верховной Рады, после панихиды и благословения делегация, в состав которой вошли парламентарии Украины, России и Казахстана, проследует по маршруту, которым в 1861 году проехала траурная процессия с телом Т.Шевченко, возвращаясь в Украину, чтобы «осмыслить, сопоставить, оценить, а главное - начать действовать так, как мыслил Тарас».

В митинге-реквиеме приняли участие председатель Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации Сергей МИРОНОВ, председатель Мажилиса Парламента Казахстана Урал МУХАМЕДЖАНОВ, народные депутаты Украины, России и Казахстана, государственные и общественные деятели, представители научной и творческой интеллигенции.

На пресс-конференции председатель Верховной Рады заявил, что он рассчитывает на то, что Шевченковские мероприятия будут способствовать «пониманию того, что развитие человечества определяют люди, которые смогли смотреть дальше и видеть больше», а также осознанию совместной ответственности. Т.Шевченко, по его словам, является не только величайшим поэтом, но и философом, мыслителем, художником. «Считаю, что на таких людях в каждой стране держится мир», - сказал В.ЛИТВИН.

Сегодня в Таврическом дворце состоится вечер памяти по случаю 150-летия со дня перезахоронения Т.Шевченко с участием трио бандуристов «Червона калина», казацкого ансамбля «Злата» и народного артиста Российской Федерации, заслуженного артиста Украины Василия ГЕРЕЛЛО.