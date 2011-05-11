Подразделения спецназа ВВ проведут соревнования в Крыму

С 12 по 17 мая в селе Краснокаменка Судакского района АР Крым, где дислоцируется воинская часть внутренних войск 4125 (спецподразделение «Тигр»), состоятся соревнование среди подразделений специального назначения Внутренних войск МВД Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Внутренних войск МВД Украины, военно-оперативные резервы Внутренних войск из мест постоянной дислокации выдвигаются в АР Крым и располагаются полевым лагерем.

На протяжении недели спецназначенцы Внутренних войск будут испытывать себя во время преодоления полосы препятствий, стрельбы из боевого оружия, силовой подготовки, марш-броска со стрельбой и метанием гранат на дальность и в универсальном бое.

Несколько дней будут длиться соревнования среди снайперов.