В Харькове кражи кабеля подрывают энергосистему

В Харькове с распределительных щитов Коммунального предприятия «Горэлектротранс» за последний месяц похищено кабеля на сумму почти 1 миллион гривень.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом проинформировал директор Департамента транспорта и связи Сергей ДУЛЬФАН, комментируя сегодняшние кражи электрокабеля, из-за чего на двух проспектах Харькова прекращалось движение троллейбусов.

По его словам, после каждой такой кражи милиция проверяет пункты приема металла, но безрезультатно. Директор Департамента не исключает, что кабель вывозится за пределы Харьковщины.

«Как правило, такие кражи происходят в ночное время, когда нет свидетелей. Уже неоднократно «Горэлектротранс» обращался в милицию, и не раз проводились совещания с организациями, которые имеют лицензию на право приема цветных металлов. Но во время проверок милицией наш кабель ни разу не был обнаружен. Не исключаю, что его вывозят за пределы Харьковской области», - сказал С.ДУЛЬФАН.

По его данным, 10 мая было вырезано 24 метра минусового кабеля. Из-за этого останавливалось движение на нескольких троллейбусных маршрутах. По факту кражи в городское управление милиции написано соответствующее заявление. Убытки от простоя троллейбусов составляют 1,5-2 тыс. грн.

Стоимость похищенного сейчас подсчитывается, но поскольку она явно значительно превышает 1,5 тыс. грн., для злоумышленников это означает уголовную ответственность, отметил директор Департамента.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Харькове из-за хищения электрокабеля на двух проспектах города (Героев Сталинграда и 50-летия СССР) прекращалось движение троллейбусов. По словам начальника службы движения КП «Горэлектротранс» Александра УКИСА, вырезание кабелей питания не только наносит материальный ущерб предприятию, но и серьезно разрушает энергосистему города.