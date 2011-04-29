В поминальные дни въезд частных машин на кладбища запрещен

Госавтоинспекция Киева обращает внимание жителей и гостей столицы, что 1-4 мая в связи с проведением поминальных дней будут вводиться частичные ограничения в движении автомобильного транспорта на дорогах, прилегающих к городским кладбищам.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УГАИ Киева, в частности в воскресенье, 1 мая, для обеспечения беспрепятственного движения автобусов и маршрутных такси к Лесному кладбищу, на улице Электротехнической будет запрещена парковка транспортных средств, а улицу Крайнюю перекроют для движения частного транспорта. Исключение будет сделано лишь для общественного и специального транспорта.

Кроме того, с 6.00 утра 1 мая сотрудники ГАИ организуют бесперебойное движение пассажирских автобусов к Лесному кладбищу от транспортной развязки улиц Киото и Маршала Жукова.

Также 1 мая будет обеспечено движение автобусов общего пользования от станции метро «Лесная» до Северного кладбища.

"Определенные ограничения в эти дни будут и на подъездах к Южному, Городскому, Байковому, Лукьяновскому, Старообрядному, Совскому, Соломенскому, Шулявскому, Мышеловскому, Чапаевскому, Пироговскому, Святошинскому, Братскому, Пуща-Водицкому и другим кладбищам" , - говорится в сообщении УГАИ Киева.

При этом начальник Госавтоинспекции Киева Анатолий КУРИННЫЙ отмечает, что при проведении подобных массовых мероприятий, как правило, не избежать определенных ограничений в движении транспорта и просит киевлян с пониманием отнестись к этому.

Также, в связи с выше указанным, в столичной ГАИ рекомендуют автолюбителям по возможности ограничить посещение кладбищ на собственном транспорте, а воспользоваться услугами общественного. Для удобства граждан от конечных станций метро до кладбищ будут организованы дополнительные маршруты, отмечают в киевском ГАИ.

"Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, и, прежде всего, временно установленных, а также не оставлять транспорт с нарушением правил", - говорится в сообщении.

"ГАИ также советует автовладельцам учесть, что в эти дни заезд частного транспорта на территорию кладбищ запрещен", - отмечают в ГАИ.