НКРЭ повысила тарифы на ветровую и солнечную энергию

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, в мае на 3,36%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял вчера на заседании.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую ветроэлектростанциями, вырастет до 131,38 коп. за кВт/ч, из биомассы – до 143,89 коп. за кВт/ч, на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВТ) – до 90,08 коп. за кВт/ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – до 540,51 коп. за кВт/ч, на крышах – до 495,47 коп. за кВт/ч.

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.