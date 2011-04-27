За избиение семилетнего шахматиста тренер получил 6 лет тюрьмы
15:11, 27 апреля 2011Общество
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Приговор суда может быть обжалован
Центральный районный суд Симферополя приговорил тренера к шести годам лишения свободы за избиение семилетнего шахматиста и издевательство над ним.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Шахматист натерпелся от наставника на проходивших в апреле прошлого года в Евпатории соревнованиях. За не очень удачные выступления юный спортсмен получал "наставления" в виде побоев и издевательств", - говорится в пресс-релизе.
Суд, рассмотрев представленные прокуратурой доказательства совершения руководителем шахматного кружка в Симферополе преступлений, признал их достаточными.
Приговор суда первой инстанции может быть обжалован в апелляционном суде.
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