За избиение семилетнего шахматиста тренер получил 6 лет тюрьмы

Центральный районный суд Симферополя приговорил тренера к шести годам лишения свободы за избиение семилетнего шахматиста и издевательство над ним.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Шахматист натерпелся от наставника на проходивших в апреле прошлого года в Евпатории соревнованиях. За не очень удачные выступления юный спортсмен получал "наставления" в виде побоев и издевательств", - говорится в пресс-релизе.

Суд, рассмотрев представленные прокуратурой доказательства совершения руководителем шахматного кружка в Симферополе преступлений, признал их достаточными.

Приговор суда первой инстанции может быть обжалован в апелляционном суде.