Фоторобот подозреваемого в убийстве директора радиорынка (фото)

Стражи порядка составили фоторобот подозреваемого в убийстве директора киевского радиорынка Генадия Супруненко.

Столичной милицией разыскивается молодой мужчина худощавого телосложения возрастом около 30 лет, рост - 180 см, лицо овальное, худое, волосы темные средней длины.

Напомним, директора столичного радиорынка Геннадия Супруненко расстреляли накануне в обеднее время в его собственном кабинете - в присутствии подчиненных. Преступники действовали вызывающе, не обращая внимание на то, что рядом, в соседнем кабинете расположена дежурная часть милиции. Стражи порядка допускают, что убийство связано с бизнес-интересами Супруненко.

5 канал