Эксперты не верят, что Азаров удержит инфляцию на уровне ниже 10%

Инфляция в Украине по итогам 2011 года составит 10,5-11,5%, говорится в прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecasts, подготовленном аналитической компанией Da Vinci AG.

«Первый квартал 2011 года развеял мифы о возможности сдержать инфляцию на уровне ниже 10% и прогнозируется достижение инфляцией к концу текущего года диапазона 10,5-11,5%» - отмечают в компании.

По мнению экспертов компании, основным драйвером роста цен в Украине во втором квартале 2011 года продолжит оставаться рынок продуктов питания. Кроме того, существенное влияние на рост потребительских цен в этот период окажет очередной рост тарифов ЖКХ на электроэнергию на 15%. Его вклад в общую картину инфляции будет составлять около 0,2%.

В отчете отмечается, что инфляционная динамика в Украине в целом соответствует основным трендам мировых рынков. Подобный вывод делается на основании анализа данных инфляции в некоторых странах мира за I квартал 2011 года. Однако в Da Vinci AG подчеркивают, что сами показатели оказались значительно ниже. «Полагаем, что это связано с тем, что инфляционная корзина Украины сегодня неадекватно оценивает ключевые позиции спроса на товары и услуги. В связи с этим индекс потребительских цен в Украине занижен приблизительно на 5 процентных пунктов», - говорится в отчете.

В компании отмечают, что корреляция индекса потребительских цен и индекса цен производителей на нынешнем этапе дает основания говорить о том, что до конца года потребительская инфляция продолжит свой рост более интенсивными темпами, чем ожидалось.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2011 года по сравнению с февралем 2011 года составила 1,4%, против декабря 2010 года – 3,3%.

Показатель инфляции в марте 2011 года по сравнению с мартом 2010 года – 7,7%, в январе-марте 2011 против аналогичного периода 2010 года – 7,7%.

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.