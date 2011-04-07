В Донецке еще 5 случаев заболевания детей кишечной инфекцией

Сегодня в Донецке было зарегистрировано 5 новых случаев заболевания острой кишечной инфекцией детей раннего возраста, которые потребляли продукцию детской молочной кухни, общее число заболевших теперь достигло 56 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, из 56 заболевших детей, 17 - выявлены активно. Дети госпитализированы в детские инфекционные отделения Центральной городской клинической больницы № 1 и горбольницы № 21, где осуществляется их обследование и лечение в полном объеме.

Эпидемиологи отмечают, что у 26 детей заболевание протекает в легкой форме, а у 30 - средней тяжести, в целом прослеживается положительная динамика клинического состояния заболевших.

С учетом выписанных по выздоровлению детей в стационарах больниц остаются 48 детей.

В облСЭС сообщили УНИАН, что по предварительным выводам, причиной заболевания детей стало заражение ротавирусом, фактор передачи инфекции - сыр, изготовленный на детской молочной кухне с нарушением технологии приготовления. Возможным источником возбудителя инфекции могли являться работники детской молочной кухни.

Окончательные выводы о причинах возникновения заболеваний будут сделаны после завершения лабораторных исследований, подчеркивается в сообщении.

Противоэпидемические мероприятия, лабораторные исследования продолжаются.

В области продолжает работу комиссия Министерства здравоохранения Украины.