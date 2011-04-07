Состояние здоровья Иващенко в СИЗО заметно ухудшилось

Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайства адвокатов об освобождении бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО из-под стражи из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

По словам Б.НЕЧИПОРЕНКО, сегодня во время очередного судебного заседания по делу В.ИВАЩЕНКО защитники в который раз просили судей изменить подзащитному меру пресечения, не связанную с держанием под стражей, из-за ухудшения состояния его здоровья. До ходатайства адвокаты приобщили две медицинских справки: справку из госпиталя Министерства обороны Украины, которая В.ИВАЩЕНКО была выдана летом прошлого года, и справку, выданную медицинской службой следственного изолятора №13.

Как отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО, «если сравнивать содержание этих справок, то они отличаются одна от другой, как плюс и минус». В частности, по его словам, в справке, которую предоставили из СИЗО, указывается, что у В.ИВАЩЕНКО гипертония и сердечная недостаточность.

Вместе с тем, несмотря на аргументы защитников, суд отказался освободить В.ИВАЩЕНКО из-под стражи, добавил Б.НЕЧИПОРЕНКО.

В то же время адвокат сообщил, что сегодня суд начал зачитывать его подзащитному обвинительное заключение. «Сегодня было прочитано 60 страниц обвинительного заключения из 87, имеющихся в наличии», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 г. было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В отношении В.ИВАЩЕНКО избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судно-механический завод» М. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.