У Азарова повысили ценовую границу на бензин А-95

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,85 грн./литр, на дизельное топливо – до 9,35 грн./литр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 6 апреля.

Председательствующий на заседании министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО отметил, что на будущей неделе состоится очередное заседание Экспертно-аналитической группы, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос стоимости топлива после уменьшения акцизов на моторные топлива.

Министр напомнил, что 6 апреля, в связи со сложной ситуацией на рынке нефти и нефтепродуктов, на заседании правительства было принято постановление об одобрении законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения ставок акцизного сбора на моторные топлива.

Законопроект, которым на 50 евро уменьшается акциз на тонне бензина и на 30 евро на тонне дизтоплива, будет рассмотрен Верховной Радой как первоочередной.

Как сообщал УНИАН, 30 марта ЭАГ повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,75 грн./литр, на дизельное топливо – до 9,25 грн./литр.