Для расследования дачных преступлений будет создан оперативный штаб

В Сумах правоохранительные органы создадут специальный штаб по «дачным» преступлениям. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе общественных связей УМВД Украины в Сумской области.

В частности, сегодня начальник УМВД Украины в Сумской области Петр ДЯЧЕНКО встретился с представителями дачных кооперативов, отметив на встрече, что с начала года на сегодняшний день зарегистрировано более 100 краж из дачных кооперативов областного центра, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

П.ДЯЧЕНКО обратил внимание на сотрудничество жителей региона с правоохранительными структурами и пообещал создать оперативный штаб, в котором на предотвращение «дачных» преступлений будут работать представители Службы безопасности Украины, уголовного розыска, сотрудники отдела по делам детей и представители дачных кооперативов.