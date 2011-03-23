Эксперт уверяет, что атомные электростанции безопаснее тепловых

Украине невыгодно отказываться от ядерной энергетики, но необходимо переводить свои АЭС на более современные и безопасные ядерные реакторы. Такое мнение высказали эксперты сегодня в ходе «круглого стола» на тему «Энергетическая безопасность Европы», организованном Институтом Горшенина.

По мнению экс-уполномоченного президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, на ближайшие 50-100 лет разумной альтернативы ядерной энергетике для Украины нет.

«События в Японии должны стать для нас сигналом для перехода на новые типы реакторов, которые обеспечат большую безопасность, чем реакторы второго поколения, которые есть сегодня в Украине. Но переход на новые реакторы невозможен в условиях отдельно взятой страны, будь это США, Япония или Россия, тут необходима совместная международная деятельность», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-директор ЧАЭС Сергей ПАРАШИН также убежден, что ядерная энергетика существует и будет существовать в будущем, потому что она значительно дешевле других источников электроэнергии. «Экономика лежит в основе всех решений власти и находится в интересах общества. Если АЭС, производящая в год определенное количество электроэнергии, требует затрат в размере 120 млн. долл., то идентичная по мощности ТЭС получает 300 млн. в год за ту же электроэнергию. С точки зрения потребителя и общества выбор очевиден, конечно, при условии гарантий безопасности», – отметил С.ПАРАШИН.

Что касается безопасности АЭС, то, по словам эксперта, нынешнее состояние атомной энергетики ставит ее на сотое место в мире по степени опасности среди всех других опасных производств. «Специалисты знают, как определяется этот показатель, – необходимо посчитать количество смертей на единицу продукции. Так вот, количество смертей в атомной энергетике чрезвычайно мало, как и количество заболеваний. Я сейчас говорю обо всем мире, а не об Украине», – уточнил С.ПАРАШИН.

Он также считает, что Украине необходимо переводить свои АЭС на новые, более безопасные типы реакторов. «Такие реакторы разработаны, это так называемые реакторы с внутренней системой безопасности, которые не зависят от внешних факторов. Правда, эти реакторы заметно дороже тех, которые сегодня функционируют на наших АЭС», – добавил С.ПАРАШИН.

В свою очередь, председатель правления Фонда развития ядерной энергетики Анатолий ШВЕДОВ отметил, что в Украине в настоящее время отсутствует целостное видение развития атомной отрасли.

«Мы должны правильно написать стратегию развития ядерной энергетики и вкладывать деньги в разработку и реализацию новых безопасных технологий в этой сфере, – сказал он и добавил: – У нас нет альтернативы сохранению и развитию АЭС. Минэнерго планирует увеличить количество вырабатываемой теплоэлектростанциями электроэнергии до 70% от общего объема (сейчас АЭС производят около 50% всей электроэнергии в Украине – УНИАН), но это станет катастрофой для нашей энергетики с экономической и экологической точек зрения. Что же касается альтернативных источников электроэнергии, то солнечная и ветровая энергетика локальны и не в состоянии заменить традиционные ТЭС и АЭС».