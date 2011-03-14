Янукович поручил взять под особый контроль бензин и муку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству взять под особый контроль ситуацию с ценами на бензин и с поставками муки в регионы.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Согласно сообщению, В.ЯНУКОВИЧ в понедельник провел рабочую встречу с первым вице-премьер-министром Украины – министром экономического развития и торговли Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.

В ходе встречи были обсуждены два вопроса – ситуация, сложившаяся на рынке нефтепродуктов, и ситуация на рынке муки.

А.КЛЮЕВ проинформировал Президента о мерах, принимаемых для улучшения ситуации. В частности, по словам первого вице-премьера, установлены предельные цены на бензин марки А-95 на уровне 9 грн. 50 копеек, на дизельное топливо – на уровне 9 гривен.

Также А.КЛЮЕВ сказал, что из Аграрного фонда выделено около 400 тысяч тонн муки, и на сегодняшний день все регионы обеспечены этим продуктом полностью.

Президент потребовал держать эти вопросы на контроле и не допустить в дальнейшем случаев, подобных имевшему место в Луганской области, когда 5-6 марта безосновательно был остановлен один из местных хлебокомбинатов, вследствие чего два города области – Ровеньки и Свердловск – не получили хлеб.