"Нефтяная паника" не минует Украину

Хотя Украина не покупает энергетические ресурсы в северно-африканском регионе, цены на бензин в стране тоже будут расти, прогнозирует директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.

Он объясняет это тем, что украинские ведущие нефтяные трейдеры вслед за мировыми будут спекулировать на нестабильности в Ливии и необоснованно повышать цену нефтепродуктов.

«С экономической точки зрения... мы не должны чувствовать проблемы в Ливии, потому что не импортируем нефть из этого нестабильного региона. Но на украинских бензоколонках любят объяснять увеличение цены ростом опасностей на Ближнем Востоке или ростом ли котировок на Лондонской бирже», - приводит его рассуждение Deutsche Welle.

Михаил Гончар убежден, что не надо драматизировать ситуацию с обеспечением нефтью и газом европейского континента. В случае, если беспорядки в Ливии продолжатся, европейские страны переключатся на поставки из стран Персидского залива и Аравийского полуострова.

На украинскую энергетическую сферу тоже не слишком повлияют события в Ливии и Египте. Несмотря на то, что Триполи посещали украинские делегации, а в Киев со своей палаткой наведывался и сам Муамар Каддафи, все договоренности Киева о поставок в Украину нефти и совместном строительстве нефтеперерабатывающего завода так и остались нереализованными.

«Украина за двадцать лет так и не реализовала ни один диверсификационный проект, который бы позволил начать импорт энергоносителей из этого региона», - говорит Гончар.

Что касается приостановки работы НАК «Нафтогаз Украина» по добычи нефти на концессионном участке Alam El Shawish Еаst на территории Западной пустыни Египта, то Гончар убежден что это временно. Но будет ли новая египетская власть заинтересована в таком формате и дальнейшей сотрудничестве с Украиной в энергетической сфере прогнозировать трудно, говорит эксперт.