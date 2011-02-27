Одесские школы закрылись на карантин

С учетом высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей и школьников в средних школах, дошкольных заведениях и учебно-воспитательных комплексах Одессы с 28 февраля вводится карантин, сообщили УНИАН в Управлении образования Одесского горсовета.

Внеплановые зимние каникулы продлятся до 9 марта, однако возможно их продление в случае, если эпидемическая ситуация не изменится к лучшему.

По словам заведующей эпидемиологическим отделом облсанэпидстанции Людмилы КРАСНИЦКОЙ, «в течение минувшей недели заболели гриппом и ОРВИ 15 тыс. 47 жителей Одесской области, в том числе 10 тыс. 621 детей и школьников до 18 лет. Госпитализировано с начала подъема заболеваемости 6 тыс. 997 чел., в том числе за последнюю неделю – 496».