Нацбанк готовит новый закон о валютном регулировании

Национальный банк Украины (НБУ) заканчивает подготовку нового закона о валютном регулировании, в котором будут прописаны все основные моменты. В частности, НБУ намерен отказаться от жесткого администрирования и отменить индивидуальные лицензии для валютных платежей до 100 тысяч евро.

Об этом в интервью ZN.UA рассказал глава НБУ Сергей Арбузов.

«Все эти вопросы (по валютному рынку) будут достаточно четко прописаны в новом законе о валютном регулировании, который сейчас готовится. Мы изменили подход к этому закону, много работали с его инициаторами, но в принципе уже согласовали позиции», — сообщил г-н Арбузов.

Напомним, что в свое время этот законопроект предлагал революционные вещи, снимая большинство существующих ограничений по движению капитала как таковых вообще. Г-н Арбузов подтвердил, что Нацбанк планирует отказаться от жесткого администрирования.

„Например, мы готовы уйти от индивидуального лицензирования, установив сумму максимального передвижения капитала (до 100 тысяч евро), при котором необходимым подтверждением будет только свидетельство об уплате налогов. Мы уже дали согласие на эту меру“, — сообщил глава НБУ, добавив, что регулятор пока не может увеличить размер этой суммы или тем более снять ограничения вообще.

„Это означало бы свободную конвертацию (гривни). А свободная конвертация в условиях нашего неустойчивого платежного баланса — пока недопустима. По крайней мере, пока инфляция не придет к более низкому и устойчивому значению, и, потихоньку отходя от интервенций, мы не увидим, что валютный рынок самостоятельно функционирует. Свободно, без тех колебаний, которые пугают население. Поэтому я категорически против полной конвертации, хотя вопрос лоббировался очень серьезно“, — пояснил Арбузов.