Убийц Новицкого задержали

Сегодня днем сотрудники уголовного розыска Шевченковского районного управления милиции Киева задержали двух молодых людей, которые признались в убийстве заместителя директора Института мировой экономики Валерия Новицкого.

Как сообщили УНИАН в ЦСО ГУ МВД Украины в городе Киеве, задержание подозреваемых произошло сегодня в 11.00.

Установлено, что один из подозреваемых - 1988 г.р., житель Сумской области, второй - 1990 г.р., гражданин одной из стран Балтии. Последний, как отметили в милиции, был знаком с В.Новицким с весны прошлого года. Как рассказал он работникам милиции, во время знакомства с В.Новицким он получил обещание помочь в учебе.

По предварительным показаниям задержанных, 19 февраля они пришли к В.Новицкому с целью ознакомиться с материалами, которые помогут в учебе. Во время совместного потребления еды и спиртных напитков, между владельцем квартиры и гостями возник конфликт, вследствие которого гражданин Украины выхватил нож, который, как выяснилось позже, всегда носил при себе, и нанес им 39 ударов в шею и живот потерпевшему.

После этого оба гостя украли из помещения В.Новицкого два ноутбука и іPad, которые на следующий день продали на столичном Радиорынке за 1 тысячу долларов.

В то же время, как заметили в милиции, следователи владеют информацией, что причиной убийства В.Новицкого является корыстная цель – ограбление.

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.