Министр о цикличности эпидемий, Тамифлю и народных средствах

В Украине в этом году эпидемии гриппа не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Днепропетровске на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ.

„Думаю, в этом году эпидемии гриппа в Украине не будет. Эпидемии гриппа имеют цикличность. В прошлом году была серьезная эпидемия гриппа. В этом году ее нет. Есть единичные случаи смерти по стране от гриппа. Я лично хочу сказать о другой стороне эпидемии – фармацевтической истерии, например, с препаратом “Тамифлю” и пр. Надо вспомнить профилактику и то, как наши родители справлялись с эпидемиями прекрасными народными средствами. Тогда не было широкого применения химических препаратов, имеющих свои негативные последствия”, - отметил министр.