Суд дал троим контрабандистам от 1,5 до 2,5 лет

Великописаревским районным судом Сумской области осуждены три участника преступной группы – граждане Украины, которые пытались контрабандным путем вывезти в Россию груз товаров народного потребления стоимостью около 800 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Сумской области, в октябре прошлого года на окраине села Поповка Великописаревского района сотрудники СБУ задержали этих граждан, которые пытались вне таможенного контроля переместить в Россию партию одежды. Для этого они подвезли товар к границе и планировали перегрузить его в автомобиль, который ждал на территории соседнего государства.

Согласно приговору суда правонарушители признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 201 (покушение на контрабанду, совершенную по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, и им назначено наказания в виде ограничения свободы на срок от 1,5 до 2,5 лет.

Предметы контрабанды конфискованы в пользу государства.