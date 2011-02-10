Суд вернул на дорасследование дело о взрыве на стадионе «Шахтер»

Вчера Ворошиловский районный суд Донецка вернул на дополнительное досудебное расследование дело о взрыве на стадионе «Шахтер» в 1995 году из-за выявленных нарушений.

Как передает корреспондент УНИАН, на судебное заседание явились находящийся на подписке о невыезде подсудимый, бывший майор милиции Вячеслав СИНЕНКО, его адвокат Игорь НИКИТЮК, а также представитель обвинения прокурор Владимир МИНЕНКО.

В начале заседания прокурор заявил суду, что дело В.СИНЕНКО необходимо отправить на судебное расследование по сути.

И.НИКИТЮК, напротив, указал, что рассмотрение дела в отношении его подзащитного по сути невозможно, так как не выполнены указания коллегии Аппеляционного суда Донецкой области, которые содержатся в постановлении от 10 декабря 2009 года о возвращении дела для проведения нового досудебного расследования.

Выслушав позиции сторон, суд удалился на совещание, после которого огласил: досудебное расследование по делу В.СИНЕНКО было проведено неуполномоченным на то человеком, и значит, дело необходимо направить на организацию дополнительного досудебного расследования.

В определении суда, в частности, отмечается, что заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН несколько раз менял состав следственной группы. «Так, его постановлением от 9 августа 2010 года из группы был исключен старший следователь, а на его место был назначен старший следователь ГРИЩЕНКО, затем 10 августа ГРИЩЕНКО на посту старшего следователя сменил СИЛИН», - отмечается в определении Ворошиловского райсуда.

Также в определении указывается, что в конечном итоге уголовное дело по обвинению В.СИНЕНКО было принято к производству «следователем по особо важным делам Генпрокуратуры Украины ДЕМЬЯНЕНКО, однако в материалах уголовного дела отсутствует постановление или какой-либо другой документ, который бы подтверждал то, что следователь ДЕМЬЯНЕНКО входит в состав следственной группы, которой было поручено расследование данного уголовного дела».

«Суд постановил уголовное дело по обвинению СИНЕНКО Вячеслава направить генеральному прокурору Украины для организации проведения дополнительного досудебного следствия», - зачитала определение суда председатель коллегии судей Людмила ЛИВОЧКА.

Обвиняемого В.СИНЕНКО суд оставил на подписке о невыезде.

После судебного заседания прокурор В.МИНЕНКО заявил журналистам, что «вывод о том, что следствие было проведено неуполномоченным лицом, не соответствует действительности». Он пообещал, что решение суда будет обязательно обжаловано.

В свою очередь, адвокат И.НИКИТЮК сообщил, что решением суда доволен. «Собственно, что мы просили, то суд и удовлетворил», - сказал он.

Справка УНИАН. 15 октября 1995 года на стадионе «Шахтер» в Донецке произошел мощный взрыв, в результате которого погиб первый президент ФК «Шахтер» Ахать Брагин и несколько человек из его окружения. Следствием было установлено, что взрыв был организован преступной группировкой КУШНИРА-РЯБИНА, а майор милиции В.СИНЕНКО в момент взрыва «прикрывал» отход исполнителя подрыва Игоря ФИЛИППЕНКО.

Силами Интерпола В.СИНЕНКО был обнаружен в Афинах, куда эмигрировал вместе с семьей, и в марте 2005 года передан Украине.

В феврале 2007 года в Донецке суд признал В.СИНЕНКО причастным к организации взрыва на стадионе «Шахтер» и приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Кроме того, суд приговорил В.СИНЕНКО к выплате возмещения семьям двух погибших в результате взрыва по 50 тыс. грн. каждой семье.

4 сентября 2008 года коллегия Верховного Суда Украины направила дело В.СИНЕНКО в Апелляционный суд Донецкой области на повторное рассмотрение. В постановлении коллегии, в частности, отмечается, что по ряду эпизодов дела суд не привел достаточных доказательств, которые могут иметь «существенное значение для установления причастности В.СИНЕНКО к инкриминируемому преступлению, его роли и правильной квалификации действий подсудимого».

Повторное рассмотрение дела началось 27 октября 2008 года в Апелляционном суде Донецкой области.

10 декабря 2009 года коллегия судей Апеляционного суда Донецкой области под председательством судьи Сергея ЛАДЫГИНА в присутствии В.СИНЕНКО, его адвоката, а также государственного обвинителя огласила определение, согласно которому подсудимый освобождается в зале суда из-под стражи, а его дело отправляется на дополнительное досудебное расследование.