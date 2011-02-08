Эксперты о перспективах экспансии украинского бизнеса в Россию

Россия готова создавать комфортные условия для украинских инвесторов, но только для тех, кто вкладывает средства и знания в развитие высокотехнологичных и наукоемких производств на территории РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали ряд украинских экспертов сегодня в ходе круглого стола на тему «Перспективы украинского бизнеса в России», организованного Институтом Горшенина.

Как отметил президент Инвестиционной группы УПЭК Анатолий ГИРШФЕЛЬД, среди украинских бизнесменов существует расхожее мнение о том, что в России наиболее интересной для инвестирования сферой является добыча углеводородов и других природных ресурсов. «Однако в российской ресурсодобывающей отрасли присутствие иностранного капитала не приветствуется, тогда как российский бизнес, занятый в этой сфере, пользуется всесторонней поддержкой государства. Украинским инвесторам вряд ли удастся поучаствовать в переделе этого рынка», - отметил глава УПЭК и добавил: «Совсем другое дело высокотехнологичная индустрия - здесь дефицит собственных инновационных технологий заставляет россиян открывать доступ на свой рынок иностранным компаниям».

В качестве примера А.ГИРШФЕЛЬД привел проект строительства завода по производству подшипников для железнодорожных вагонов, реализуемый УПЭК в Белгородской области РФ. «Наша компания пользуется всесторонней поддержкой местных властей», - подчеркнул он.

Руководитель департамента по стратегическому планированию и анализу компании «ДТЭК» Александр СЕЛИЩЕВ согласился с оценкой главы УПЭК, отметив при этом, что Россия открыта для тех компаний, которые готовы поделиться своими технологиями и опытом, подкрепив их финансовыми инвестициями.

По мнению главы Наблюдательного совета компании «МТ-ИНВЕСТ» Мирослава ТАБАХАРНЮКА, профильные украинские предприятия имеют очень неплохие перспективы на российском рынке авиастроения, есть перспективы для сотрудничества в разработке космической техники, судостроении. «Это те отрасли, которые традиционно были высоко развиты в Украине и широко представлены в России», - добавил М.ТАБАХАРНЮК.

Вместе с тем он посетовал, что, в целом, украинский бизнес не готов конкурировать с российским. «Если не брать отдельные позитивные примеры, то в целом ситуация довольно грустная. Степень присутствия российского бизнеса в Украине не сопоставима по масштабам с присутствием украинского бизнеса в РФ, слишком слаб наш бизнес в ресурсном плане. К тому же, наши бизнесмены не чувствуют такой же поддержки государства, как их российские конкуренты. Поэтому перспективы экспансии украинского бизнеса на российские рынки зависят, в первую очередь, от финансовой и политической поддержки со стороны государственных структур Украины», - убежден эксперт.