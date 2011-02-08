Объем депозитов в украинских банках вырос до 423 млрд. грн.

Общий объем депозитов в украинских банках в январе 2011 года вырос на 2,3% - до 423 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Согласно сообщению, объем банковских вкладов населения Украины в январе увеличился на 1,9% - до 276,9 млрд. грн. Средства юридических лиц в банках за этот период выросли на 3% - до 146,4 млрд. грн.

В сообщении отмечается, что по данным Нацбанка, депозиты в долларовом эквиваленте с начала года увеличились на 354,6 млн. долл. и составляют 16,67 млрд. долл.

При этом в текущем году продолжается тенденция улучшения срочной структуры депозитов. В частности, в январе удельный вес долгосрочных депозитов увеличился до 31,6% (на 1 января 2010 г. – 31,4%).

Объем средств Кабинета министров Украины в национальной валюте на счетах Национального банка Украины в январе увеличился в 2,2 раза – до 6,1 млрд. грн.