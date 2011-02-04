Монтян: единственная цель Жилкодекса - внедрение управляющих компаний

Единственной целью принятия Жилищного кодекса Украины является принудительное внедрение в жилых домах управляющих компаний.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказала юрист Татьяна МОНТЯН.

«На самом деле Жилищный кодекс страшен как атомная война. Он абсолютно никому не нужен. Жилищный кодекс – это порождение Советского Союза, предметом регулирования его было распределение государственного жилья между гражданами, и нужен он был только для того, чтобы у каждого было только одно место проживания. С тех пор, как появилась частная собственность, Жилищный кодекс больше никому не нужен… Это просто переписанные своими словами действующие законы», - сказала она.

Т.МОНТЯН считает, что единственной целью этого кодекса является принудительное внедрение управляющих компаний. «То есть каждый дом обязан выбрать себе управляющую компанию, а кто не удосужится выбрать сам – тому ее назначит местная власть», - уточнила она.

По словам правоведа, для управляющих компаний предусматривается ввести квалификационные требования, «которые в Кабмине пройдут исключительно свои».

«То есть ничего не изменится. Дома будут обслуживать все те же, кто и обслуживает их сейчас. Но за откат и занос – управляющим компаниям», - пояснила она.

В качестве примера Т.МОНТЯН привела российский опыт, где жители домов в глубинке после принудительного введения управляющих компаний платят в два раза больше, чем жители дорогих квартир в Берлине, Париже, Вашингтоне.

По мнению правоведа, основным направлением жилищно-коммунальных реформ должно быть упрощение условий для создания объединений совладельцев многоквартирных домов, а именно: проведение технического аудита, паспортизация домов, формализация их целостных имущественных комплексов с выделением долей каждого совладельца и доступа до списка совладельцев.

«Никаких других способов проведения реформ не существует. Это доказано эмпирическим опытом многих других стран», - добавила она.