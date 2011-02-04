За невыплату зарплаты возбуждено дело на кондитерской фабрики

Прокуратура Жовтневого района Запорожья возбудила уголовное дело против руководителя Запорожской кондитерской фабрики за невыплату более 3 млн. грн. заработной платы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, основанием для возбуждения уголовного дела стали результаты прокурорской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в ходе которой было установлено, что руководитель кондитерской фабрики "преднамеренно безосновательно не выплачивал заработную плату работникам предприятия и умышленно не исполнял судебные решения".

"Прокурорской проверкой установлено, что ОАО "Запорожская кондитерская фабрика", имея задолженность по выплате заработной платы в размере свыше 3 миллионов гривен, почти все средства, поступавшие на счета предприятия, направляло не на выплату заработной платы, а на другие нужды. Также выяснено, что после вынесения судебного решение об аресте средств должника для принудительного погашения долгов по зарплате руководитель предприятия открыл 2 новых счета и все средства направлял туда, чем препятствовал исполнению решения суда", - сообщили в прокуратуре.

На сегодняшний день действия руководителя Запорожской кондитерской фабрики квалифицированы, как преступления предусмотренные ч.1 ст. 175 и ч.2 ст. 382 Уголовного кодекса Украины - "Невыплата заработной платы" и "Неисполнение судебного решения".

Ведется следствие.