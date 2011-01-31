Задержанный с 4 пистолетами, сообщил, что получил их в наследство

В Сумской области на частном дворе в поселке Воронеж Шосткинского района сотрудники уголовного розыска обнаружили целый арсенал оружия, принадлежащий 56-летнему местному жителю.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению сектора связей с общественностью Шосткинского городского отдела милиции, во время проведения оперативно-профилактической операции под условным названием «Оружие» оперативники получили информацию о незаконном хранении огнестрельного оружия. Во время осмотра одного гаражного помещения стражи порядка нашли 116 патронов к огнестрельному оружию, 2 пистолета в разобранном виде, 2 револьвера, предмет, похожий на взрывчатку, и детонатор. Весь арсенал был спрятан между запчастями к автомобилю.

Сейчас хозяин гаража находится в следственном изоляторе за преступление, совершенное ранее. Мужчина сообщил милиции, что оружие получил в наследство от покойного отца.

Все оружие изъято и направлено на экспертизу для исследования.

По этому факту стражи порядка возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («незаконное обращение с оружием»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.