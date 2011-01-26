Виктор Пинзенык получил должность в банке

Банки продолжают нанимать на работу бывших руководителей Министерства финансов – заместителем главы набсовета УкрСиббанка назначен экс-министр Виктор Пинзенык. Об этом сообщает "Коммерсант- Украина".По мнению банкиров, его обширные связи и понимание работы финансовых рынков усилят позиции УкрСиббанка.

Виктор Пинзенык известен призывами к прекращению долларизации экономики, гривневым сбережениям и поиску компромисса с заемщиками.

Французский банк BNP Paribas привлек экс-министра финансов Виктора Пинзеныка к разработке стратегии развития УкрСиббанка. 24 января бывший чиновник занял должность заместителя председателя набсовета учреждения. "Акционеры избрали Виктора Пинзеныка благодаря его экономической и финансовой компетенции, а также глубокому знанию украинской экономики,– сообщили в банке". Господин Пинзенык на звонки издания не отвечал.

Переквалификация бывших чиновников Министерства финансов в топ-менеджеры банков становится тенденцией. Экс-министр финансов Игорь Митюков возглавил украинский офис Morgan Stanlеy, Игорь Юшко – "Дочерний банк Сбербанка России", а бывший заместитель министра финансов Виталий Лисовенко стал директором по корпоративному бизнесу Альфа-банка.