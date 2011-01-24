Из-за гололеда в медучреждения обратилось 332 человека

В Запорожье за двое суток с травмами, полученными на улицах из-за гололеда, в медучреждения обратились 332 человека, 54 из которых госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, соответствующую статистику обнародовала сегодня начальник Запорожского горуправления здравоохранения Надежда СЕВАЛЬНЕВА.

"По словам начальника Управления здравоохранения Н.СЕВАЛЬНЕВОЙ, за последние 2 дня (с субботы в Запорожье идет снег, на улицах - гололед - УНИАН) был отмечен рост количества горожан, которые обратились за помощью в медицинские учреждения в связи с полученной на улице из-за гололеда травмой. Из 332 человек 54 были госпитализированы в городские больницы 5 и 9", - сообщили в пресс-службе.