Завтра на Тарасовой горе почтят память Олексы Гирныка

Завтра в городе Канев Черкасской области на Тарасовоий горе начнется поминальная акция памяти Героя Украины Олексы Гирныка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной организации партии "Наша Украина", 21 января 1978 года Олекса Гирнык совершил акт самосожжения рядом с могилой Тараса Шевченко, перед этим разбросав листовки "Протест против русификации украинского народа".

В рамках мероприятия запланировано возложение цветов к памятному знаку О.Гирныку и проведение поминального богослужения.

В сообщении отмечается, что во времена советской власти информация об этом поступке тщательно замалчивалась. Сведения об О.Гирныке сначала распространяло радио «Свобода». Только после обретения независимости Украиной правда о поступке О.Гирныка была впервые опубликована в газете «Литературная Украина». Чествовать память отважного борца за свободу начали во времена независимости.

В 2003 году Киевский фонд имени Олексы Гирныка и Лига украинских меценатов учредили премию имени Олексы Гирныка. «Наша Украина» ежегодно опекает проведение акции по чествованию памяти Олексы Гирныка.