Взрыв на нефтепроводе: повреждены десять домов и школа

Вчера в 21.00 возле с.Тухля Сколевского района Львовской области во время испытаний на магистральном нефтепроводе «Дружба» произошел взрыв в трубопроводе газовоздушной смеси в шести местах на участке 1,5 км.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва обломками камней, металла и почвы были повреждены окна и шиферная кровля в 10 частных жилых домах и общеобразовательной школе, расположенных на расстоянии 50-100 м от нефтепровода.

Из-за срабатывания автоматики защиты линии электропередач в районе взрыва без электроснабжения осталось три села полностью и два - частично. Пострадавших нет. Перекачка нефти осуществляется по параллельной линии нефтепровода. Угрозы населению, загрязнения водных объектов, сельскохозяйственных угодий нет. На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригадами Львовского управления нефтепровода «Дружба».