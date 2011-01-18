Экс-зама главы столичной РГА поймали на взятке

Работники милиции задержали сегодня в Киеве бывшего заместителя председателя Соломенской районной государственной администрации во время получения взятки.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

По данным милиции, экс-чиновник за подписание договора об аренде помещения коммунальной собственности Соломенского района Киева требовал от руководства одного из столичных общественных объединений 15,5 тыс. дол. Во время получения взятки в офисе этого учреждения по ул. Драгоманова в Киеве взяточник был задержан «с поличным».

Правоохранители согласно требованиям действующего законодательства задокументировали этот факт взяточничества. Материалы направлены в прокуратуру для принятия соответствующего решения.